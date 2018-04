Smolders definitief niet in coalitie Tilburg

Verkiezingswinnaar Hans Smolders valt definitief buiten de coalitie in Tilburg. In de nieuwe gemeenteraad waren niet genoeg partijen te vinden die een coalitie met de Lijst Smolders Tilburg (LST) wilden vormen en D66 slaagde er deze week wel in om genoeg steun te verzamelen. De tweede partij van Tilburg gaat een coalitie vormen met GroenLinks, VVD en CDA, maakte informateur Hans Dieteren donderdag bekend.

Met een verdubbeling naar tien zetels werd de LST in maart de grootste partij in Tilburg. Lijsttrekker Hans Smolders is landelijk vooral bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en voormalig Tweede Kamerlid voor de LPF.

Met negen zetels werd D66 de tweede partij. De beoogde coalitie heeft 25 van 45 zetels in de Tilburgse raad. Het nieuwe college krijgt zes in plaats van de huidige vijf wethouders.