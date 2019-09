Smokkel coke naar Nederland stopt in Spanje

In Spanje is een bende opgerold die cocaïne smokkelde naar Nederland. Vier mensen zijn opgepakt, onder wie een Nederlander. Bij de doorzoeking van een gebouw werd 689 kilo cocaïne gevonden. De lading zou bij verkoop in Nederland enkele tientallen miljoenen euro’s hebben opgeleverd.

De Spaanse politie bracht de operatie dinsdag naar buiten. Het onderzoek naar de bende begon in mei. De politie kreeg toen door dat een internationale groep cocaïnesmokkelaars was neergestreken in de plaats Estepona in het zuiden van Spanje. Uit het onderzoek kwam naar voren wie de bendeleden waren. Per boot gingen de drugs van Marokko naar Spanje. In Estepona had de bende een uitvalsbasis, waar ze drugs opsloegen voordat die naar Nederland gingen.

Behalve de Nederlander zijn ook twee Marokkanen en een Spanjaard opgepakt.