Smogalarm: luchtkwaliteit ‘zeer slecht’

Het RIVM heeft een ‘smogalarm’ afgegeven voor delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De luchtkwaliteit wordt donderdag in delen van deze provincies „zeer slecht” als gevolg van de vorming van ozon in de lucht.

Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn de ozonconcentraties momenteel op het hoogste niveau in zeker tien jaar. De laatste keer dat het RIVM een smogalarm afgaf, was in de zomer van 2015. De enige andere keer was in 2006.

Volgens het gezondheidsinstituut kan iedereen last krijgen van de luchtverontreiniging. Het RIVM adviseert mensen die klachten hebben om binnen te blijven, zolang het daar koel genoeg is. Zware lichamelijke inspanningen zouden beperkt moeten worden.

Smog door ozon kan hoesten, kortademigheid, verergering van astmaklachten en een verslechtering van de longfunctie veroorzaken. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

Op vrijdag is er opnieuw kans op smog, maar de concentraties zullen naar verwachting lager zijn.

Bij zomersmog is er onder meer te veel ozon in de lucht. Dat wordt veroorzaakt na dagen met hoge temperaturen en weinig wind. Een smogperiode kan een paar dagen tot enkele weken duren. Of er sprake is van smog wordt vastgesteld door het meten van de hoeveelheid ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide in de lucht.