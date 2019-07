Smogalarm in Limburg, Brabant en Zuid-Holland

In een groot deel van het land geldt ook vrijdag een smogalarm. Het gaat om de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Donderdag was in deze en vier andere provincies ook een smogalarm van kracht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Smog door ozon kan onder meer leiden tot hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel.

Het advies geldt volgens het RIVM vooral in de namiddag en de vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

De mate van smog wordt bepaald door de hoeveelheid ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide in de lucht. Een smogperiode, doorgaans met weinig wind en hoge temperaturen, kan enkele dagen tot enkele weken duren.