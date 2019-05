Smartwatch voor conducteurs om op tijd te vetrekken

Alle drieduizend NS-conducteurs krijgen vanaf komend weekend een speciale smartwatch, die direct is aangesloten op het elektronische dienstschema op hun mobieltje. Dat schrijft De Telegraaf.

,,Daarmee kunnen we op de seconde op tijd vertrekken. Dat is nodig omdat het spoor steeds drukker wordt en er meer treinen sneller achter elkaar rijden. Dan telt elke seconde om opstapeling van vertragingstijd te voorkomen’’, zegt hoofdconducteur Ron Bongers in Zutphen, die meedeed aan een proef van een halfjaar. ,,Het werkt goed’’, zegt hij.

Volgens Bongers is NS bezig om in de dienstregeling over te stappen op tienden van minuten om de treinen beter in te passen in de schaarse spoorcapaciteit. ,,Maar dan moeten conducteurs en machinisten wel de beschikking hebben over hulpmiddelen om de vertrektijden exact in de gaten te houden.’’