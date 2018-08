Sluizen bij Tiel gesloten voor scheepvaart

Om verzilting tegen te gaan bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en de monding van de Hollandse IJssel bij Krimpen laat Rijkswaterstaat meer water uit de Waal inlopen. Dit water wordt grotendeels ingelaten via de Prins Bernhardsluizen bij Tiel, die daarom gesloten zijn voor de scheepvaart. Schepen uit Duitsland kunnen via de Neder-Rijn richting Amsterdam varen.

Door de stuw bij Hagestein stroomt inmiddels 30 kubieke meter water per seconde, in plaats van de gebruikelijke 8 kubieke meter, zegt een woordvoerder. Hoe lang de sluizen gestremd blijven, is niet bekend. De komende dagen meet Rijkswaterstaat het effect van de maatregelen.