‘Sluiting restaurants en snackbars raakt stadsdieren’

Duiven, meeuwen, kauwen (kraaiachtige), muizen en ratten in steden worden geraakt door de sluiting van restaurants en snackbars in verband met het nieuwe coronavirus. Dat zegt bioloog Jelle Reumer van de Universiteit Utrecht tegen het ANP. „Als deze crisis een maand of twee aanhoudt, kunnen de populaties van stadsdieren inzakken. Ook kunnen ze uit de stad wegtrekken.”

Gevallen frietjes, gestolen kroketten, overgebleven kruimels op tafels vormen een flink onderdeel van het dieet van een gemiddeld stadsdier, aldus Reumer. „Dat kan echter niet meer. De horeca is dicht.” Daarnaast liggen er vanwege de sluiting van nachtleven en bars, geen plakken braaksel meer op straat. „Duiven en kauwen vinden dat heerlijk, normaal gesproken wordt dat binnen een halve dag weggegeten”, aldus de bioloog.

De stadsduif is volgens hem het meeste getroffen stadsdier. „Die is erg afhankelijk van niet-natuurlijk voedselaanbod.” Daarnaast is een van hun favoriete etensbronnen, bepaalde bessen, pas in de herfst weer beschikbaar. Bijvoorbeeld meeuwen hebben ten opzichte van duiven een voorsprong omdat ze goed zijn in vuilniszakken kapotmaken.

Het is volgens Reumer in theorie mogelijk dat hongerige stadsdieren zich agressiever gaan gedragen. Hij wijst naar Spanje, waar onlangs na een week van lockdown een vrouw met een winkelwagen door een zwerm duiven werd achtervolgd. In Nederland zag hij nog niet iets vergelijkbaars.

De Dierenbescherming heeft eveneens nog geen signalen opgepikt dat stadsdieren zich anders gedragen sinds de sluiting van de horeca. „In principe moeten dieren zelfredzaam zijn, al heb je nu wel te maken met een uitzonderlijke situatie”, aldus een woordvoerder.