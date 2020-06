Sluiting dreigt voor oorlogsmuseum

De collectie van het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45 getuigt van talloze bloedige veldslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels woedt er ook een strijd om het museum te laten sluiten. Een burenruzie die flink uit de hand dreigt te lopen.

Oorzaak is een al jarenlang slepend conflict, vertelt eigenaar/directeur Eef Peeters van het museum. Niet duidelijk is waarover. Het gebouw aan de Kemperbergerweg, de voormalige School met de Bijbel in Arnhem, bestaat uit een museum en twee woongedeelten. De nooduitgang gaat open aan de zijde van buurman R. Onck. Een smalle strook langs het pand is nog eigendom van Peeters, maar dat wordt betwist door de ander.

Peeters: „Vorig week ben ik gecontroleerd door de brandweer en de gemeente. Beiden constateerden dat de nooduitgang was gebarricadeerd met een balk. Als dat niet binnen twee weken zou zijn opgelost, dan moet mijn museum dicht. Tijdelijk zou ik gebruik kunnen maken van een vluchtroute door mijn woonkamer, langs mijn eettafel. Dat kan natuurlijk niet. Ik heb al een paar keer de balk verwijderd, maar steeds wordt er een nieuwe geplaatst. Gemeente en brandweer weigeren zelf iets aan de situatie te doen.”

Volgens de museumdirecteur is het ook Onck geweest die de gemeente heeft getipt over de brandgevaarlijke situatie op dit moment. Al jaren leven de twee in onmin. „Hij is nota bene mijn zwager. Maar wat ik hem ooit heb misdaan, is me nog steeds niet duidelijk. Ik ben al diverse keren met de dood bedreigd. Verder komen er anonieme tips bij de politie binnen als zou ik een hennepkwekerij hebben en illegaal stroom aftappen. Praktisch onmogelijk. Mijn museum wordt jaarlijks door diverse overheden gecontroleerd. De brandweer houdt hier zelfs vier keer per jaar een oefening. Maar ondertussen ben ik wel het slachtoffer van laster en beschuldigingen, met nu als klap op de vuurpijl dat het museum waarschijnlijk dicht moet. Ik sta met de rug tegen de muur.”

Uit een kadastrale kaart die Peeters laat zien, blijkt inderdaad dat zowel vluchtdeur als vluchtgang nog behoren tot het oorlogsmuseum. Uit inspectie ter plaatse blijkt bovendien dat niet alleen de deur is gebarricadeerd, maar dat ook de vluchtroute langs de heg is afgesloten met een hek.

Teleurgesteld

Het toezicht op vergunningen en handhaving van de regelgeving is volgens de gemeente Arnhem uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De bevoegdheid om het museum te sluiten ligt daar. Ook de brandweer verwijst naar deze controlerende instantie.

Controleurs van de ODRA bevestigen dat ze op basis van een tip een inspectieronde hebben gehouden in het museum en daarbij een geblokkeerde nooduitgang hebben geconstateerd. Ze mogen niet zeggen van wie deze melding afkomstig is, maar tussen de regels door blijkt dat dit inderdaad de buurman was. „Omdat dit civielrechtelijke zaak is, mogen we zelf niet ingrijpen, hoe graag we dat misschien ook zouden willen. Een tijdelijke oplossing zou een vluchtweg door de woonkamer van Peeters kunnen zijn. Het enige probleem op dit moment is de nooduitgang. Als de balk weg is, zijn we snel klaar.”

Ook de politie bevestigt dat er sprake is van een geschil, maar kan niet op de zaak in gaan. Woordvoerder Simen Klok van de politie Arnhem: „Dit raakt heel erg de privacy van mensen. De politie is meerdere keren ter plaatse geweest. Details kan ik niet geven. Het is een civiel meningsverschil.”

Peeters is teleurgesteld. „Als het gaat om verantwoordelijkheden wijzen overheden naar elkaar en niemand doet wat. Als burger sta je volkomen machteloos.”

Buurman Onck is een man van weinig woorden. „Ik ga hier niet op in. Dat moet de rechter maar uitmaken.” Daarna verbreekt hij de verbinding.