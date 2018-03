Sluiting azc’s verdrietig nieuws voor kinderen

Door het besluit van het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om asielzoekerscentra te sluiten moeten veel kinderen binnenkort weer afscheid nemen van hun vriendjes, leraren, vrijwilligers en hun omgeving. De Werkgroep Kind in azc vindt het onbegrijpelijk dat ‘wederom’ aan de rechten van honderden kinderen voorbij wordt gegaan. Verdrietig nieuws dus, stelt de werkgroep.

Donderdag werd bekend dat er elf centra sluiten, omdat er minder opvangplekken nodig zijn. De organisatie heeft begrepen dat „alleen al vanuit Goes” 63 asielzoekerskinderen moeten verhuizen omdat de gezinslocatie dichtgaat. „De Werkgroep Kind in azc roept de staatssecretaris op om woord te houden en voor deze kinderen een duurzame oplossing te zoeken.”

Eerder was de werkgroep nog zeer verheugd dat het juist beleid zou worden om kinderen die met school zijn begonnen niet meer te verhuizen tijdens de asielprocedure. De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie en Warchild.