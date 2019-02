Slotbetoog OM Holleeder beslaat 800 pagina’s

Het slotbetoog (requisitoir) van het Openbaar Ministerie (O)M) in het proces tegen Willem Holleeder beslaat 800 pagina’s. Donderdag werkt het OM het eerste deel daarvan af, op de 51ste procesdag, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Donderdag zullen de beide officieren van justitie de proceshouding van Holleeder bespreken. Hij heeft sinds 5 februari vorig jaar veelvuldig verklaard en zich op een paar onderdelen op zijn zwijgrecht beroepen. Holleeder staat terecht voor een reeks liquidaties in de onderwereld. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Het OM zal ook ingaan op de verklaringen van de getuigen. Vrijdag zullen de officieren een tijdlijn bespreken waarbij alle feiten in historisch perspectief zullen worden geplaatst.

Op 28 februari passeren de diverse zaaksdossiers de revue en komt het OM met een visualisatie. Op 1 maart volgt de strafeis.