Slot Loevestein kan weer jaren mee

Vorige maand werd de opknapbeurt van Slot Loevestein in Poederoijen afgerond. Bij de heropening werden directeur Ed Dumrese en zijn medewerkers geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. „Gelukkig trekt het bezoek weer aan, maar het blijft een onzekere tijd.”

Dumrese is sinds maart 2019 directeur van Loevestein. Hij kreeg al gauw te maken met het groot onderhoud aan het slot. Er werden onder meer nieuwe leistenen op het dak geplaatst, de schoorstenen en kozijnen werden hersteld en het voegwerk geïnspecteerd en waar nodig hersteld. „Een hele klus”, zegt Dumrese. „Voorop stond dat het werk zo uitgevoerd moest worden dat het slot in oorspronkelijke staat bewaard zou blijven. Het bijzondere aan Loevestein is dat het zo authentiek is. De verschillende stenen en kleuren van de mortels –een betontype– laten prachtig de bouwfases zien. Zo moest het blijven. Vandaar dat met grote zorg de juiste materialen zijn uitgezocht. We zijn blij dat het werk binnen de vastgestelde tijd en binnen het budget kon worden uitgevoerd. Het gaat om forse bedragen –bijna negen ton– maar de vesting is cultureel erfgoed.”

Tijdens het project kreeg hij steeds meer bewondering voor de oorspronkelijke bouwers. „We kregen regelmatig bezoekers die kwamen kijken hoe de klus vorderde. Iedereen was onder de indruk van de enorme stellages. Dirc Loef van Horne moest het zonder al die hulpmiddelen doen. In tien jaar tijd slaagde hij erin om een simpele toren uit te breiden tot een imposant kasteel.”

Toen de klus geklaard was, ging het kasteel weer open voor publiek. „Een uitdaging in deze tijd. We hebben niet nagedacht over bijzondere exposities, maar vooral gekeken hoe we de bezoekers volgens de RIVM-richtlijnen konden ontvangen.” De ruime opzet van de vesting –met het kasteel, de soldatenhuisjes, de kruittoren, de Gouverneurswoning, de bastions en wallen– en het omliggende natuurgebied zorgt ervoor dat er volop ruimte is voor bezoekers. „Bovendien hebben we slimme looproutes gezocht. Sommige gangen zijn gesloten, andere ruimtes hebben we juist open gezet. Dat maakt het extra spannend het kasteel te bezoeken.” Voor de gidsen is het een uitdaging in te spelen op de wisselende drukte. „We hebben nu ook buiten het kasteel een aantal plekken waar we het verhaal van Loevestein vertellen. En we passen die verhalen aan de tijd aan. Het slot was ooit een staatsgevangenis. Een mooi bruggetje naar dit voorjaar toen we verplicht thuis zaten.”

Inmiddels zijn er weer plannen voor de toekomst. Onder meer voor de expositie ”Cultuur onder Vuur”. In het kader van 75 jaar vrijheid organiseert Loevestein vanaf 19 september een tentoonstelling over de bescherming van kunst en erfgoed tijdens gewapende conflicten.

Dumrese hoopt dat de expositie het bezoek aan het slot een steuntje in de rug geeft. „Door de coronacrisis trekken we minder bezoekers. Met name de zakelijke markt blijft achter. Omdat veel mensen deze zomer in eigen land blijven, zien we het aantal bezoekers nu weer stijgen.”