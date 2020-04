Slooprijp oud-woonzorgcentrum in Ermelo nu noodhospitaal

Het voormalige woonzorgcentrum De Dillenburg in Ermelo, als pand rijp voor de sloop, is in minder dan twee weken ingericht als goed uitgerust noodhospitaal voor de opvang van ziekenhuispatiënten.

Zorggroep Noordwest-Veluwe, ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en huisartsencoöperatie Medicamus hebben de handen ineengeslagen voor de zorg aan kwetsbare mensen. In het noodhospitaal zijn alle soorten zorg mogelijk, ook palliatieve zorg.

Het noodhospitaal is bedoeld voor patiënten die nog wel zorg, maar geen (inmiddels schaarse) ziekenhuiszorg meer nodig hebben en voor wie het niet redt met alleen thuiszorg. “Zo wordt de doorstroom vanuit St Jansdal bevorderd en kan het ziekenhuis plaats blijven bieden aan bewoners van onze regio die echt ziekenhuiszorg nodig hebben. De huisartsen kunnen hun kwetsbare patiënten van goede zorg voorzien”, zegt Ard Kleijer van de Zorggroep. “Iedereen moet kunnen rekenen op deskundige zorg. De solidariteit is enorm groot. Verpleegkundigen en verzorgenden willen de handen uit de mouwen steken in De Dillenburg en huisartsen van Medicamus, hoe druk zij al zijn, hebben aangegeven garant te staan voor de huisartsenzorg in het noodhospitaal.”