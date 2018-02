Sloop huizen schrikbeeld van Hansweert bij dijkverzwaring

Dorpshuis Kaj Munk was bijna te klein voor de meer dan 150 belangstellenden die zich donderdagavond in Hansweert lieten bijpraten over de naderende dijkverzwaring bij het Westerscheldedorp. Maar eigenlijk kon het waterschap niet meer melden dan dat de plannen nog in een zeer pril stadium verkeren.

De informatieavond was dan ook vooral bedoeld om mensen op te roepen met ideeën te komen om de enkele tientallen miljoenen vergende klus zodanig uit te voeren dat het dorp in veel opzichten van de dijkverzwaring profiteert.

De zeedijk tussen de sluizen van Hansweert en de Willem-Annapolder voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm. Als hij doorbreekt, loopt het laaggelegen Zuid-Bevelandse dorp in luttele uren als een badkuip vol water en krijgen zo’n 1800 mensen niet meer de gelegenheid om een veilig heenkomen te zoeken.

Afbraak huizen

Daarom moet de dijk over een lengte van ruim 5 kilometer worden versterkt. De basisnorm dat een Nederlander jaarlijks een kans van 1 op de 100.000 mag lopen om door een overstroming te verdrinken, is voor een aantal gebieden in Nederland, waaronder Hansweert, verscherpt. Daar zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak namelijk ernstiger.

Op sommige plaatsen moet de kruinhoogte van de dijk van Hansweert 3 tot 3,5 meter omhoog. Maar het Zeeuwse waterschap zei gisteravond dat er andere oplossingen denkbaar zijn. Een verruwing van de bekleding van het talud aan de zeezijde zorgt er bijvoorbeeld al voor dat golven bij een storm minder hoog de dijk op komen. De zeewering hoeft dan misschien 1,5 meter minder te worden verhoogd en dan ook minder te worden verbreed.

Inwoners zijn vooral bang dat er huizen voor de dijkversterking moeten wijken. „Er zijn woningen die pal achter de dijk liggen, enkel ervan gescheiden door de straat. Als die straat weg moet voor een bredere dijk, kijken de bewoners vanuit hun tuin recht op de dijk. Dat mag natuurlijk niet, dus zullen die huizen gesloopt moeten worden”, zei een inwoonster. Dat is een schrikbeeld. Toen destijds het Kanaal door Zuid-Beveland werd verbreed, moest een complete buurt, Hansweert-Oost, worden afgebroken. De gedempte kanaalarm die het overblijfsel is van deze kanaalverlegging vormt nu een lege zone tussen het nieuwe kanaal en het dorp. Ook bij eerdere dijkversterkingen moesten veel woningen het veld ruimen.

Natuurcompensatie

Ideeën waren er donderdag genoeg, variërend van een uitbreiding van de camperplaats tot een recreatieve invulling van de gedempte kanaalarm. Sommigen twijfelden aan het nut van de operatie. „Ze hebben een zak geld gekregen en die moet dus op. Ik vraag me af waarom de dijk niet meer zou voldoen. Tien jaar geleden is hij nog verstevigd”, zei een man.

Of de zeedijk wordt aangepakt aan de landzijde of aan de zeezijde is nog onbekend. Verbreding aan de zeezijde heeft als nadeel dat er voor slikken en schorren die verdwijnen natuurcompensatie moet worden gevonden.