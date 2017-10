Slob telt onderwijsgeld als zegening

Arie Slob van de ChristenUnie heeft zijn rentree gemaakt in politiek Den Haag. Als aankomend minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media sprak hij dinsdag met formateur Mark Rutte. Slob liet weten blij te zijn dat er structureel extra geld beschikbaar komt voor onderwijs en dat dit een van de „zegeningen is” die hij telt.

Hij zei na afloop dat hij snapt dat „docenten zich laten horen, dat ze aandacht vragen voor hun werk, dat ze ook respect vragen voor het werk dat ze doen”. „Zij verdienen inderdaad ook maximale ondersteuning, maar er zijn soms ook begrenzingen in wat er kan, ook in financiële zin”, aldus Slob, die met de onderwijzers in gesprek wil.

„Ik voel me een beetje herintreder die terug is aan het front”, zei de voormalige fractievoorzitter van de ChristenUnie bij binnenkomst. Hij verliet vorig jaar de nationale politiek om aan de slag te gaan bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Deze dag komen in totaal negen ministers en staatssecretarissen langs bij Rutte. Hij wil onder meer weten of er nog zaken zijn die de kandidaat-bewindslieden in opspraak kunnen brengen.