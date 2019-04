Slob schorst commissaris mediawaakhond

Minister Arie Slob (Media) heeft een lid van het Commissariaat voor de Media geschorst, voor de duur van een onderzoek naar hem. Eric Eljon kwam in opspraak doordat hij een roman had geschreven over de Nederlandse televisiewereld. De andere twee commissarissen hebben afstand genomen van dat boek en sindsdien zouden de spanningen zijn opgelopen.

Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat er binnen het Commissariaat „door verschillende oorzaken” een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen Eljon en de overige leden. Ze kunnen daardoor niet meer samenwerken. De bewindsman laat onderzoeken of Eljon in de toekomst weer zijn functie kan uitoefenen, maar tot dan blijft hij geschorst. Slob verwacht eind mei een beslissing te kunnen nemen.

De titel van de roman is Dwergwerpen en Eljon schreef het boek samen met mediaman Bart in ’t Hout. Op de omslag belooft het boek „een onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld: de haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren en de altijd op winst beluste commerciële mediabedrijven”.

Het Commissariaat voor de Media ziet toe op de naleving van de Mediawet en van de Wet op de vaste boekenprijs. Eljon is sinds 2011 commissaris bij het Commissariaat voor de Media.