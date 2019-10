„Slob akkoord met nieuwe bestuurder Haga Lyceum”

Minister Arie Slob van Onderwijs stemt in principe in met het voorstel voor een nieuwe bestuurder dat het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam deed. Dat bevestigt schoolleider Soner Atasoy na berichtgeving door NRC.

De nieuwe bestuurder is voorgedragen op voorstel van de ouderenraad, zegt Atasoy. Het gaat om Marcel Heuver, die zelf geen moslim is maar al wel bij de school is betrokken. Dinsdag zou Slob laten weten of hij definitief met de benoeming instemt.

Een voorwaarde daarvoor is nog dat de school een bewijs naar de Kamer van Koophandel opstuurt waaruit blijkt dat het een verzoek tot bestuurswijziging heeft ingediend. De school heeft dit nog niet gedaan, omdat daarvoor eerst de statuten van de school moeten worden aangepast, omdat Heuver geen moslim is, aldus Atasoy.

Een woordvoerder van de minister wilde maandagavond niet op de kwestie ingaan.