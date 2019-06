Slingerapen in Artis hebben meer ruimte

De zwarte slingerapen in Artis hebben een nieuw verblijf. De Amsterdamse dierentuin heeft hun onderkomen flink gerenoveerd. Ze kunnen nu terecht in een nieuw houten binnenverblijf en op twee eilandjes in de monumentale vijver. De apen hebben hier meer ruimte dan voorheen en de beschutting is beter voor hun natuurlijke gedrag.

In Artis leven zes zwarte slingerapen, vijf vrouwtjes en een man. De dieren reageren goed op hun nieuwe omgeving, laat de dierentuin weten. „Voorzichtig slingerden ze naar buiten met behulp van hun lange grijpstaarten.” Ze bleven steeds dicht bij elkaar, wat typerend is voor de groepsdieren.

Het nieuwe binnenverblijf van hout en glas is het eerste in Artis dat fossielvrij wordt verwarmd, wat past bij het streven van de dierentuin om in de toekomst volledig fossielvrij te zijn. Bij de renovatie is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de monumentale vijver, die sinds 1866 in de dierentuin ligt. Zo is bij de aanleg van de oeverranden en de beplanting gekeken naar hoe het er oorspronkelijk uitzag.

De zwarte slingeraap is een kwetsbare diersoort die voorkomt in Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Noord-Brazilië. Ze slingeren met hun lange grijpstaart van boom naar boom.