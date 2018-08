Slingeraap geboren in Apenheul

In de Apenheul is een zeldzame slingeraap geboren. Moeder Choco en haar dochter zijn meteen voor bezoekers te zien, meldt het Apeldoornse dierenpark. De verzorgers denken nog na over een passende naam voor het meisje.

In het wild leven er nog maar een paar honderd Colombiaanse slingerapen. De Apenheul is al zo’n 25 jaar aangesloten bij een internationaal fokprogramma voor Colombiaanse slingerapen om de soort in dierentuinen in stand te houden. De groep in het Apeldoornse park bestaat nu uit twaalf dieren, waarmee deze de op drie na grootste is in Europese dierentuinen.

Sinds februari zijn in de Apenheul 35 baby’s geboren bij twaalf verschillende apensoorten