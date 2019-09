Slimme toevoer moet rioolwater schoner maken

Meer medicijnresten, landbouwgif en hormonen uit rioolwater halen kan met dure nieuwe technieken, maar het kan waarschijnlijk ook door bestaande zuiveringsinstallaties beter te benutten. Waterschap Vechtstromen begint in Emmen een project waarin een slimmere toevoer van afvalwater moet leiden tot een beter eindresultaat: schoner water met minder zogeheten microverontreinigingen.

„Op de langere termijn ontkomen we niet aan nieuwe technieken, maar het is veel te duur om die op korte termijn overal in Nederland te bouwen. Er wordt ook nog volop onderzoek gedaan naar de meest wenselijke methodes”, vertelt een woordvoerder van het waterschap. „Onze vraag was: hoe kunnen we met wat er al staat er meer uitwringen?”

Waterschap Vechtstromen zoekt de oplossing in een zo gelijkmatig mogelijke toevoer. Om dat te bereiken, worden de rioolpompen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. „We willen zo min mogelijk pieken in het rioolsysteem. Nu kan het nog dat de pompen het ene kwartier allemaal aanstaan en het andere kwartier allemaal uit. We denken dat we betere resultaten kunnen krijgen als de pompen meer naar elkaar gaan kijken.”

Als dat lukt, blijft het vervuilde water langer in de zuiveringsinstallatie. Daar halen bacteriën de verontreiniging eruit. De proef in Emmen moet dit najaar beginnen.