‘Slimme’ deurbellen teken van groeiende beveiligingsmarkt

Bij de voordeur van meer dan een half miljoen Nederlanders hangt al een ‘slimme’ deurbel en de bestedingen aan deze en andere beveiligingsmiddelen zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

Die conclusie trekt het online onderzoeksbureau Multiscope in zijn Smart Home Monitor, gebaseerd op onderzoek onder 6300 Nederlanders.

Bijna 1 op de 5 huishoudens (18 procent) is reeds in het bezit van een of meerdere beveiligingsmiddelen, zoals een beveiligingscamera, een volledig beveiligingssysteem of een deurbel mét camera, waarmee van afstand kan worden bekeken wie er voor de voordeur staat en met wie ook kan worden gesproken. In 2018 voor werd volgens het onderzoek voor 32 miljoen euro aan slimme deurbellen gekocht, twee jaar later is die besteding verdubbeld naar 64 miljoen.

Door consumenten is al voor een half miljard euro aan slimme beveiliging en veiligheid rondom de woning besteed. Komend tijd wordt verwacht dat nog eens voor 350 miljoen euro aan beveiliging in en rond het huis wordt aangeschaft.