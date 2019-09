Slimme camera tegen appende automobilist

De politie gebruikt vanaf dinsdag speciale camera’s om appende automobilisten te kunnen bekeuren. De slimme camera heeft geleerd bestuurders te herkennen met een mobiele telefoon, tablet of navigatiesysteem in de hand. De bestuurder en het kenteken van de auto worden vastgelegd. Een politieagent beoordeelt daarna nog of de camera het goed heeft gedaan, meldt de politie.

De camera wordt voorlopig alleen gebruikt door de landelijke eenheid van de politie en de politie-eenheid Midden-Nederland. Daarnaast controleert de politie ook op de gewone manier of automobilisten zich wel aan de regels houden. „De aandacht bij het verkeer houden is belangrijk. Afleiding kan namelijk levensgevaarlijke gevolgen hebben. Er vallen nog te veel doden en gewonden in het verkeer in het algemeen en door afleiding in het bijzonder”, aldus projectleider Egbert-Jan van Hasselt.

Op bellen achter het stuur staat 240 euro boete. In 2018 werden ruim 80.000 boetes opgelegd voor bellen achter het stuur.