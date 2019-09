Slimme apparaten nog vaak slecht beveiligd

De beveiliging van veel consumentenapparatuur die met internet verbonden zijn is niet in orde. Met name slim speelgoed en babyfoons scoren slecht, blijkt uit onderzoek in opdracht van Agentschap Telecom.

De waakhond concludeert dat 17 van de 22 apparaten matig tot zeer slecht scoorden op het gebied van basisveiligheid en privacy. Fabrikanten en leveranciers van onveilige apparaten zijn op de hoogte gesteld. Een deel van hen heeft intussen de beveiliging verbeterd.

Veel apparaten maken gebruik van slecht beveiligde verbindingen en standaardinstellingen. Het uitvoeren van een update is voor de consument vaak omslachtig. Hierdoor zijn persoonlijke gegevens of zelfs wachtwoorden te bekijken en kan de besturing door hackers worden overgenomen.

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom: „Het is zorgelijk dat de digitale veiligheid bij de meeste van de onderzochte slimme apparaten niet op orde is. Als toezichthouder pleit ik daarom voor aanvullende Europese regels.”