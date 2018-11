Slijters: alcohol geen normaal product

De Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) heeft ingestemd met het Preventieakkoord omdat „alcohol een speciaal product is waaraan bij problematisch gebruik gezondheidsrisico’s zijn verbonden. Het is geen normaal product dat altijd en overal voor iedereen te koop moet zijn.”

Mocht er verder ooit toestemming komen voor bijvoorbeeld winkels en kapsalons om een glaasje te schenken, dan moeten die „andere alcoholverstrekkers” dezelfde voorwaarden opgelegd krijgen als reguliere slijters met een Drank- en Horecawetvergunning, vindt de vereniging.

De VDN begrijpt dat het intussen een „uitdaging” is om de kleine en middelgrote steden in onze tijd nog levendig en gezellig te houden. „Echter, het vrijgeven of gedogen van alcoholverkoop en schenken op allerlei nieuwe plaatsen is geen structurele oplossing om winkelleegstand op te lossen. Vooral het (nagenoeg) gratis weggeven en schenken van alcohol is onjuist ”, waarschuwt de slijtersclub.