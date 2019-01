Sleepboot brengt containers MSC Zoe naar Lauwersoog

Een sleepboot heeft dinsdag twee overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe de haven van Lauwersoog binnengebracht. Het containerschip MSC Zoe verloor in de nieuwjaarsnacht 281 containers in de Noordzee toen het de verkeerde zeevaartroute boven de Waddeneilanden pakte.

De harde wind in het noorden heeft dinsdag weinig gevolgen gehad voor de containerlading die in de Noordzee is beland. Her en der kwam wat plastic en piepschuim aan land. Bij de Afsluitdijk woei wat afval over de dijk.

De bedoeling is, zegt Rijkswaterstaat, op korte termijn te starten met een grootschalige bergingsoperatie. Maar wanneer, is onder meer afhankelijk van het weer. Uit een dek-inspectie blijkt dat er nog iets meer containers van boord zijn gevallen dan eerder werd aangenomen. Het zijn er in totaal 291. In de negen die er nu bij zijn gekomen, zitten geen gevaarlijke stoffen.