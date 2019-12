Slechtste slogan: tongzoen van een zeemeermin

„Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemeermin.” Dat is de slechtste slogan van het jaar geworden. Daarmee won de Arnhemse visbar Zilte Zeemeermin de dubieuze titel. De visbar kreeg een kwart van de stemmen en bleef het UWV voor, met „Werken met zinhoud”.

Het was de achtste keer dat het platform Slechte Slogans de verkiezing organiseerde. De afgelopen week kon iedereen via de site zijn stem uitbrengen op de tien genomineerde reclamekreten. In totaal brachten 3992 stemmers 7055 stemmen uit.

Andere kanshebbers waren „Uit onze handen uw tanden” van Steven de Vries Tandtechniek; „Shop en kom tot jeselfie” van Groupon; „Je rijbewijs hale doe je bij die kale” van rijschool Rayactie en „Wij verkopen uw huis. Nogal fidus” van Fidus Makelaardij. „Op één na de beste!” van Lobatrans bezorgdienst eindigde als laatste.

Eerdere winnaars zijn onder meer „We doen wel vrouwen maar knippen ze niet” (barbier), „Zit je haircut” (kapper) en „Iedere paal gaat erin” (heibedrijf).

Volgens de organisatie legt de verkiezing de deelnemende ondernemers overigens geen windwieren.