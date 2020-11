Slechts loos alarm op Utrecht CS

ANP

UTRECHT. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er dinsdagavond op het centraal station van Utrecht geen sprake van dreiging is geweest. De twee gearresteerde mannen zijn weer vrij. Zij bleken niets te hebben gedaan en krijgen nazorg.

Een van hen vertelde RTL Nieuws wat hem overkwam. Rowdy Pownall (56) is manager van een kledingwinkel en wilde zoals elke werkdag met de trein naar Den Haag. Maar dinsdagavond vertrok de trein niet. Hij stapte uit en stapte in een andere trein naar Den Haag. „Overal zag ik agenten en het licht in onze trein ging uit”, zegt Pownall. Een arrestatieteam doorzocht de trein en hield Pownall aan. „Een agent begon tegen me te schreeuwen: zitten jij, handen op je hoofd. Ik dacht dat ik in een foute film beland was. Ik werd in de boeien geslagen en kreeg zelfs een mitrailleur tegen m’n kop.” Uiteindelijk kwam laat op de avond een hoofdofficier zijn cel in om hem te zeggen dat hij mocht gaan. „Ze vertelde me dat er een fout was gemaakt en ze boden excuses aan”, zegt hij.

Station ontruimd

Uit onderzoek van de recherche, de inzet van specialisten en uit de verhalen van getuigen blijkt dat er eigenlijk niets aan de hand is geweest, meldde de politie woensdag. Dinsdagavond werd er rond 19.00 uur groot alarm geslagen nadat een melding dat iemand in een trein „iets verdachts of zorgelijks” zou hebben geroepen. Om geen risico te nemen, werd het station ontruimd en afgezet. Al het treinverkeer werd stilgelegd. Hulpdiensten rukten massaal uit en een zwaarbewapende eenheid van de politie kwam ter plaatse.

Ruim een uur later werd het station weer vrijgegeven. De politie had toen twee personen gearresteerd. Al snel liet zij weten geen wapens of explosieven te hebben gevonden. De melding is verder onderzocht.

Nederland staat op scherp na een nieuwe reeks terroristische aanslagen. Maandagavond vond in Wenen dodelijk geweld plaats. Ook Frankrijk was onlangs opnieuw doelwit van terreur.