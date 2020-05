Slechte samenwerking oorzaak coalitiebreuk West-Betuwe

Moeizame communicatie en gebrek aan chemie zorgden afgelopen week voor het vertrek van Leefbaar Lokaal Belang (LLB) West Betuwe uit de coalitie van West Betuwe.

„In de afgelopen periode worstelden we met de samenwerking binnen de coalitie. Er is onvoldoende chemie tussen de vier fracties. Dit heeft ertoe geleid dat de samenwerking met LLB is opgezegd”, lieten Henk de Man (Dorpsbelangen), Lourens van Bruchem (SGP) en Fred Temminck (ChristenUnie) dinsdagavond weten.

De drie fractievoorzitters benadrukten in een gezamenlijke verklaring geen perspectief te zien in verdere samenwerking met LLB. „Na vele gesprekken moeten we constateren dat we gewoon niet verder kunnen.” Donderdag gaf het trio niet veel meer prijs. „We slaagden er maar niet in goed samen te werken”, aldus De Man.

De beeldvormende vergadering van vorige week zou voor nieuwe strubbelingen hebben gezorgd. Tijdens die vergadering kwam onder meer het wegenonderhoud aan de orde. Reden voor de gemeente om inwoners de gelegenheid te bieden mee te doen met de videovergadering. Dat pakte verkeerd uit: aan het begin van de bijeenkomst kwam een hakenkruis in beeld, terwijl iemand „neger, neger” riep.

Voor Petra van Kuilenburg, fractieleider van LLB, aanleiding voor te stellen niet meer digitaal te vergaderen. Met name de manier waarop ze haar mening verwoordde, zou voor commotie hebben gezorgd. „Dat heeft inderdaad niet aan de goede verstandhouding bijgedragen”, geeft De Man toe. „Natuurlijk mag je zoiets voorstellen, maar het gaat er wel om hoe je dat naar buiten brengt.”

De Man, Van Bruchem en Temminck benadrukken dat de kopzorgen over de onderlinge verhoudingen te veel energie kostten. „De verschillen qua inhoud en werkwijze waren te groot.” De Man: „Het zat er gewoon niet in. Heel jammer.”

SGP-voorman Van Bruchem betracht radiostilte. „Ik wil hier netjes mee omgaan en geen mensen beschadigen. Pas tijdens een raadsdebat wil ik me verantwoorden.” Wel laat hij weten dat deze coalitie hem na aan het hart lag en hij de gang van zaken betreurt.

Winkelopenstelling

Tijdens de coalitie-onderhandelingen bijna anderhalf jaar geleden stonden SGP en Dorpsbelangen lang schouder aan schouder, tot de partij van Van Bruchem door verschil van inzicht rond de winkelopenstelling op zondag van de onderhandelingstafel verdween. Toen later CDA en GroenLinks zich terugtrokken, kreeg de SGP de garantie dat in deze raadsperiode de winkels in West Betuwe op zondag dicht zouden blijven. Daarop trad de partij alsnog toe tot het college.

Hoe de bestuurlijke toekomst van West Betuwe eruit ziet, is onduidelijk. Maandagavond komt de raad bijeen. Dan wordt bekend of Dorpsbelangen, SGP en CU uitkijken naar een vervanger voor LLB, of dat men per voorstel een raadsmeerderheid zoekt.