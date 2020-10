Slechte patiëntenspreiding raakt het Dordtse Albert Schweitzer

Doordat de spreiding van coronapatiënten over ziekenhuizen niet goed verloopt, is het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht genoodzaakt om reguliere zorg af te schalen. Het ziekenhuis heeft besloten om deze week een tweede corona-afdeling te openen om meer patiënten kwijt te kunnen en er gaan zeker twee van de acht operatiekamers dicht.

Momenteel is er in het Albert Schweitzer ziekenhuis eigenlijk maar plek voor negen coronapatiënten in de gewone kliniek en drie op de intensive care. Als er meer coronapatiënten binnenkomen, moeten die in principe verplaatst worden naar andere ziekenhuizen. Maar inmiddels zit het ziekenhuis op dertig opgenomen coronapatiënten.

„Het spreiden heeft de laatste dagen niet goed gewerkt. Niet al onze aanvragen worden gehonoreerd”, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. „We weten niet hoe dat komt, maar we kunnen niet wachten op landelijke besluitvorming. We gaan zelf de coronazorg opschalen en noodgedwongen een stukje reguliere zorg stopzetten.”

Het ziekenhuis meldt verder dat de druk op de intensivecareafdeling nu nog te overzien is. Van der Meer: „Tijdens de eerste golf was de ic-capaciteit een kritieke factor. Het lijkt erop dat de tweede golf vooral opnieuw veel gaat vergen van de verpleegafdelingen.”

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch meldde dinsdag eveneens dat het vier van zijn veertien operatiekamers sluit en Gelre Ziekenhuizen gaat 10 procent van de reguliere zorg in Apeldoorn afschalen. De Nederlandse Zorgautoriteit uitte dinsdag haar zorgen al over de moeizame spreiding van coronapatiënten door ziekenhuizen in de Randstad.