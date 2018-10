Verkeer in de avondspits merkt er donderdagavond weinig van dat het in een groot deel van Nederland herfstvakantie is. Op veel snelwegen, zoals de A2 bij Roosteren en de A12 bij Zevenaar, staan toch lange files, melden de VerkeersInformatieDienst (VID) en Rijkswaterstaat.

Tijdens de spits gebeurden tot nu toe bijna geen incidenten, dus het slechte, regenachtige weer speelt vooral een grote rol, aldus Rijkswaterstaat. De dienst raadt weggebruikers aan om vooraf hun route goed te checken.