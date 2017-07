Slavernijverleden herdacht in Amsterdam

Honderden mensen hebben zaterdagmiddag in Amsterdam het slavernijverleden herdacht. Tijdens de bijeenkomst bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark sprak minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zijn onbegrip uit over dit zwarte hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis. „Hoe kon het dat in de Republiek van de ware vrijheid, zoals de Hollandse bestuurders zich omschreven, zo weinig oog was voor de vrijheid van de ander?”

Hoewel de Nederlandse regering precies 154 jaar geleden een einde maakte aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, is racisme nog altijd niet uitgeroeid. „De verplichting die het verleden ons oplegt, is dat we ons niet mogen neerleggen bij misstanden. Dat is voor mij de les van het herinneren”, zei Blok.