Slapeloze nacht voor hulp aan kinderen

De stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), ontwikkelingsorganisaties Edukans en het Liliane Fonds de hulporganisatie Het Vergeten Kind bundelen in de nacht van 1 op 2 juni hun krachten voor alle kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien.

Tijdens de Nacht van het Kind roepen ze zoveel mogelijk mensen op wakker te blijven en geld in te zamelen voor kinderen die wereldwijd noodgedwongen wakker liggen. Het gaat om ernstig zieke kinderen, kinderen die niet naar school kunnen, een handicap hebben of in een onveilige omgeving leven. Met de actie willen de organisaties onderstrepen dat een kind altijd kind moet kunnen zijn.

De vier organisaties erkennen dat Nederland een wildgroei aan goededoelenorganisaties voor kinderen heeft. „Wij hebben de intentie om één maal per jaar de krachten te bundelen in een landelijke fondsenwervingscampagne voor kinderen wereldwijd”, zegt een woordvoerder.

De organisaties lanceren de actie op het moment dat in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgaat. Dan zetten ook tal van bekende Nederlanders die ambassadeur van het evenement zijn berichten op hun social media. Onder anderen Angela Schijf, Natasja Froger en Ron Boszhard blijven ervoor wakker.