Slachtofferwijzer.nl gaat naasten tips geven

Slachtofferwijzer.nl, een website die slachtoffers de weg wijst naar hulporganisaties, gaat ook tips en trucs delen voor naasten van die slachtoffers. Het onlineplatform is uitgebreid met een deel waar die familie en vrienden informatie, tips en handvatten krijgen over hoe zij het slachtoffer dan weer kunnen steunen.

De vernieuwde site wordt vrijdag gelanceerd. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Pieter van Vollenhoven, oprichter en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, doen dat met een druk op een symbolische knop tijdens het 30-jarig jubileum van het Fonds Slachtofferhulp. Het fonds ontwikkelde de site en lanceerde die in 2012. Dagelijks wordt Slachtofferwijzer.nl door ongeveer achthonderd mensen geraadpleegd.

„Met de uitbreiding voor naasten richten we ons op de directe omgeving van slachtoffers omdat we in onderzoek zien dat slachtoffers aangeven behoefte te hebben aan sociale steun van naasten. En dat naasten graag willen helpen, maar niet zo goed weten hoe”, aldus een woordvoerster van Fonds Slachtofferhulp. „Ze denken dat ze er goed aan doen slachtoffers door te verwijzen naar professionals. Maar veel slachtoffers zijn vaak meer gebaat bij steun door bijvoorbeeld een luisterend oor, een niet veroordelende vraag of als ze worden aangemoedigd aangifte te doen.”

De site bevat voor slachtoffers nu al verwijzingen naar meer dan honderd verschillende instanties. „Inhoudelijk is de site nu verder uitgebreid om ook die andere doelgroep, de naasten, te helpen. Daarmee worden zij sterker gemaakt zodat het slachtoffer nog beter geholpen kan worden.”