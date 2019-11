Slachtoffers steekpartij jongen (13) en twee meisjes (15)

De drie tieners die vrijdagavond op straat in Den Haag werden neergestoken, zijn een jongen van 13 uit Den Haag, een meisje van 15 uit Alphen aan den Rijn en een 15-jarig meisje uit Leiderdorp. Ze kenden elkaar niet, aldus de politie.

De man die wordt verdacht van het neersteken van de drie tieners, is nog niet gevonden. Er is de hele nacht naar hem gezocht. Op de Grote Marktstraat stak hij vrijdagavond zomaar op de jongeren in en ging er daarna vandoor. Door Black Friday was het extra druk met koopjesjagers.

De drie slachtoffers werden in het ziekenhuis behandeld en konden aan het eind van de avond weer naar huis. Een signalement dat van de verdachte werd gegeven, werd in de loop van de avond weer ingetrokken nadat nieuwe informatie was binnengekomen.