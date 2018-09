Slachtoffers steekpartij Amsterdam CS zijn Amerikanen

De twee slachtoffers van de steekpartij op Amsterdam CS zijn Amerikanen. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, zaterdag in een verklaring bekendgemaakt.

De steekpartij had mogelijk een terroristisch motief, zo liet de politie vrijdagavond weten. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Hij stak twee mensen neer op het station en werd vervolgens door de politie neergeschoten.

„We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten”, aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

Steekpartij Amsterdam CS mogelijk terreurdaad

De Amerikaanse ambassade zegt nauw samen te werken met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten „om de feiten te achterhalen wat er daadwerkelijk is gebeurd”. Daarbij zal assistentie worden verleend, „met als altijd onze voornaamste prioriteit gericht op de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse burgers in het land”.

Hoekstra dankt tevens politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg.

De Amsterdamse politie heeft na het uitbrengen van Hoekstra’s verklaring bevestigd dat het om Amerikaanse toeristen gaat. Ze zijn inmiddels aanspreekbaar.

De verdachte, die eveneens in het ziekenhuis ligt, wordt met behulp van een tolk gehoord. De politie doet daarover later mogelijk mededelingen.