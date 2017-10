Slachtoffers rennen weg na ontploffing

In een loods op het Rotterdamse industrieterrein Spaanse Polder heeft zich dinsdagmiddag een explosie voorgedaan. Omstanders zagen ten minste twee slachtoffers met verbrande haren uit het pand komen, die zich vervolgens uit de voeten maakten.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de ontploffing in de kelder van het pand, een groothandel in groente en fruit aan de Vlaardingweg. De ramen waren kapot en ook tegels in de omgeving lagen los. „Dus het is wel een klap geweest.”

De brandweer bluste het vuur dat was ontstaan. Na toestemming van bouw- en woningtoezicht kon de brandweer in de kelder kijken. Daar werd niemand meer gevonden. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de explosie.