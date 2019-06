Slachtoffers Malek F. verklaren voor rechtbank

De drie mensen die vorig jaar op Bevrijdingsdag door Malek F. in Den Haag werden neergestoken, hebben maandag in de rechtbank via emotionele verklaringen laten weten wat die dag met hen heeft gedaan. Ze waren zelf niet aanwezig, maar lieten hun verklaring door hun advocaat of een familielid voorlezen.

F. stak op 5 mei 2018 in Den Haag drie willekeurige mensen op straat met een mes neer, zij raakten levensgevaarlijk gewond. De man die op de fiets werd aangevallen, vertelde dat hij zoveel pijn had dat hij het liefst dood wilde. Na de aanval heeft hij straatvrees ontwikkeld, hij heeft paniekaanvallen en depressieve gevoelens.