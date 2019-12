‘Slachtoffers hebben te veel rechten in de rechtszaal’

Slachtoffers hebben te veel rechten gekregen in de rechtszaal. Dat zegt strafrechter Frank Wieland vrijdag in een interview met de Volkskrant.

In het interview zegt Wieland dat de politiek een „desastreuze fout heeft gemaakt door het slachtoffer steeds meer in de handen van de strafrechter te duwen”. Het gevolg daarvan is dat de rechter empathisch moet zijn tegenover het slachtoffer, en zich tegenover de verdachte neutraal moet gedragen, stelt hij. „Dat is erg ongemakkelijk.”

Volgens Wieland moet de positie van het slachtoffer in het strafproces heroverwogen worden. Zaken nemen volgens hem meer tijd in beslag omdat slachtoffers en hun advocaten ook tijdens zittingen gehoord moeten worden.

Dat kost meer tijd en mede daardoor loopt de rechtspraak achterstand op, zegt Wieland. „Als je het slachtoffer vrij baan geeft en laat vergezellen van een slachtofferadvocaat, wordt het strafproces heel kostbaar.”