Slachtoffers flat Vlaardingen man en vrouw

De explosie en daaropvolgende brand in een flat in Vlaardingen, heeft aan een man en een vrouw het leven gekost. Dat meldde de politie vrijdag aan het einde van de middag. De oorzaak van de explosie is nog onbekend en wordt nog steeds onderzocht.

Door de knal, die zich vrijdagochtend rond 09.00 uur voordeed, is zowel de voor- als de achtergevel van de flatwoning deels ingestort. Bewoners van de flat, die naast de getroffen woning nog zeventien woningen telt, werden geëvacueerd en opgevangen in het Vlaardingse stadhuis. De politie meldt dat er een bewonersbijeenkomst voor hen wordt georganiseerd. Erna kunnen ze terug naar hun woning.

De flat staat aan de Van der Waalsstraat, vlakbij snelweg A20.