‘Slachtoffers ernstige misdrijven sluitpost in de rechtszaal’

Slachtofferadvocaten hebben zich er bij de Raad voor de Rechtspraak over beklaagd dat hun cliënten er in de rechtszaal door de coronamaatregelen al te bekaaid af komen. Rechten van slachtoffers zijn momenteel verworden tot „een sluitpost”, schrijft het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS) vrijdag in een open brief aan voorzitter van de raad Henk Naves.

In maart nam de rechtspraak tal van beperkende maatregelen in verband met de virusuitbraak. Rechtszaken werden uitgesteld dan wel in ‘uitgeklede’ vorm gevoerd, waarbij zo min mogelijk personen bij elkaar in één ruimte een van de uitgangspunten was. LANGSZ-voorzitter Richard Korver beklaagt zich er in de brief over dat de maatregelen nooit zijn afgestemd met slachtofferadvocaten.

Sinds de invoering van de maatregelen is aan diverse slachtoffers van „zeer ernstige en urgente zaken” te verstaan gegeven dat zij niet welkom zijn in de rechtszaal. Korver: „Als ze geluk hadden werd aangeboden de zitting te volgen in een videozaal of via skype for business.” Soms moesten slachtoffers het met slechts een telefoonverbinding doen. Volgens Korver „dreigt het slachtoffer in plaats van op te treden als procespartij tot toeschouwer van diens eigen zaak gedegradeerd te worden.”

Korver roept de raad op „niet normaal te vinden wat niet normaal is en niet weg te kijken.” Slachtoffers van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, inclusief nabestaanden, moeten een zaak fysiek kunnen bijwonen, met ondersteuning van minstens één vertrouwenspersoon en een advocaat, schrijft hij.

De rechtspraak breidt het aantal behandelingen van rechtszaken de komende tijd steeds verder uit. Veel rechtszalen zijn inmiddels ‘coronaproof’ gemaakt. Publiek is tot nader order niet welkom in gerechtsgebouwen.