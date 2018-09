De twee Amerikaanse toeristen die vrijdag op Amsterdam Centraal Station werden neergestoken door de Afghaan Jawed S., liggen nog in het ziekenhuis. Over de aard van hun verwondingen zegt het Openbaar Ministerie niets. Duidelijk is wel dat ze zwaargewond raakten.

De politie schoot S. na zijn daad vrijdag neer. Ook hij ligt nog in het ziekenhuis „waar hij aan zijn verwondingen wordt behandeld”, aldus het OM.

De Amerikanen zijn allebei 38 jaar oud, S. is negentien.