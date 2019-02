Slachtoffers chroom-6 willen hogere vergoeding dan 7000 euro

Medewerkers die op een NS-werkplaats in Tilburg jarenlang zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6 hebben de Tilburgse gemeenteraad maandagavond gevraagd om een schadevergoeding hoger dan 7000 euro.

De toenmalig werklozen die verplicht aan het werk werden gezet op de werkplaats vinden het voorgestelde bedrag een belediging. Ze denken aan een bedrag van 20.000 of 40.000 euro.

Elf van in totaal achthonderd betrokkenen maakten maandagavond officieel gebruik van hun spreekrecht in de gemeenteraad die voor de gelegenheid vergaderde in het stadion van voetbalclub Willem II. Ze kregen steun van tientallen boze oud-collega’s.

Een onderzoekscommissie concludeerde vorige maand dat de NS en de gemeente fouten hebben gemaakt op de werkplaats waar oude treinstellen werden geschuurd. De NS informeerde de gemeente niet over de gevaren en de gemeente zorgde niet voor maatregelen.

„We zijn omwille van winst vergiftigd”, concludeerde Selime Yoruk maandagavond. „Willens en wetens is met onze gezondheid gespeeld”, voegde Natascha van de Put toe.

Barmhartigheid

Tilburg en de NS willen 7000 euro uitkeren aan iedereen die is blootgesteld. Betrokkenen die ziek zijn geworden kunnen rekenen op een extra vergoeding.

„We zijn als zwakke doelgroep in een werkkamp gezet. Dit is geen regeling maar een belediging”, zei Remco op ’t Hoog. „We vragen jullie om barmhartigheid”, aldus Yusuf Ivak.

Tijdens een extra vergadering neemt de gemeenteraad van Tilburg volgende week maandag een definitieve beslissing over de regeling.

Angst

Werknemers van Defensie die hebben blootgestaan aan de kankerverwekkende stof chroom-6 willen dezelfde schadevergoeding als mensen die in Tilburg met deze stof hebben gewerkt. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost namens driehonderd cliënten na een bericht hierover van de NOS. Drost eist 7000 euro voor zijn cliënten „of ze nu ziek zijn geworden of niet”. De advocaat stelt dat de mensen die niet ziek zijn „voortdurend bloot staan aan de angst of ze misschien nog ziek worden”. Mensen die ziek zijn geworden krijgen een schadevergoeding die varieert van 5000 tot 40.000 euro.

Drost benadrukt dat Defensie de mensen „willens en wetens heeft blootgesteld aan gevaarlijke stoffen”.

Leed

Een woordvoerder van Defensie liet weten dat het ministerie de Tilburgse regeling gaat bekijken. Defensie benadrukt dat de regeling die het departement vorig jaar presenteerde voor het Defensiepersoneel is overeengekomen met de vakbonden. Die regeling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en er is gebruik gemaakt van externe experts.

Defensie wijst erop dat gedupeerden ook altijd een individuele claim kunnen indienen. Het ministerie beseft „heel goed dat geen enkel bedrag het leed van onze oud-collega’s kan verzachten.”