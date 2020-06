Slachtofferhulp houdt open dag deze keer online

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - Vanwege de coronacrisis houdt Slachtofferhulp Nederland een open dag om nieuwe vrijwilligers te werven deze keer online in plaats van op verschillende fysieke locaties. Vrijdag kunnen geïnteresseerden via het internet live kennismaken met het werk van de organisatie die mensen bijstaat na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten.

De onlinebijeenkomst is vanaf 10.00 te volgen via de website van de organisatie. Daarin vertellen vrijwilligers en teamleiders hoe het is om te werken bij Slachtofferhulp Nederland en wat hun werk betekent voor slachtoffers. Ook kunnen geïnteresseerden hun vragen stellen aan mensen die al aan de organisatie zijn verbonden.

Ongeveer honderd mensen hebben zich tot nu toe aangemeld voor de open dag.