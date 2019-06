Slachtofferhulp blij met excuus Jeugdzorg

Slachtofferhulp Nederland is positief over de erkenning van het geweld in de jeugdzorg door onder meer Jeugdzorg Nederland zelf. “Veel slachtoffers hebben jarenlang, uit angst of schaamte, hun verhaal niet durven doen. Deze erkenning is daarom heel belangrijk voor hen. Het is een goede stap van de jeugdzorg om expliciet spijt te betuigen over het geweld dat in de sector heeft plaatsgevonden", zegt Victor Jammers van de Raad van Bestuur.

De commissie-De Winter bracht woensdag verslag uit over het geweld in de jeugdzorg. "Ook het voornemen van de betrokken ministers om met de brancheorganisaties en lotgenotengroepen nader overleg te voeren over de manier waarop de erkenning vorm moet krijgen is een verstandige stap”, aldus Jammers.

In de toekomst moet er veel aandacht worden besteed aan het voorkomen van geweld, vindt hij. "Ervaringsdeskundigen uit de lotgenotengroepen kunnen instellingen daarbij helpen.”