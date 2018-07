Slachtoffer zedenmisdrijf Rotterdam niet aanspreekbaar

De jonge vrouw die zaterdag in Rotterdam zwaargewond raakte bij een zedenmisdrijf is nog niet aanspreekbaar. Dat meldt de politie zondagmiddag.

Het slachtoffer was rond 05.00 uur vanaf Rotterdam Centraal naar haar woning aan de Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch gefietst. Daar kwam ze rond 05.30 uur aan. Vlak nadat ze haar fiets buiten op straat op slot had gezet, werd ze aangevallen door een man. De vrouw raakte daarbij volgens de politie dusdanig gewond dat ze met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht en daar moest worden geopereerd.

Een team van twintig rechercheurs is bezig met het onderzoek. Inmiddels zijn enkele tips binnengekomen, die worden nagetrokken. Ook heeft de politie buurtbewoners gesproken en worden alle mogelijke routes die het slachtoffer heeft kunnen nemen in beeld gebracht zodat camerabeelden veilig kunnen worden gesteld. De dader is vermoedelijk een donker getinte man van rond de 20 jaar, die een donkere hoodie droeg en op een donkerkleurige fiets reed.