Slachtoffer woningbrand Hilversum overleden

Een man die woensdag zwaargewond raakte bij een woningbrand in Hilversum, is overleden. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was de bewoner van de woning aan de Beresteinseweg. Onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd van een misdrijf.

De hulpdiensten kregen woensdagmiddag meerdere meldingen binnen over zwarte rook uit de woning. De brandweer haalde een persoon uit het pand. Het slachtoffer, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, werd na reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had de brand snel onder controle.