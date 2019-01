Een 29-jarige man is overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een steekincident in Amsterdam-West. Het slachtoffer raakte zondag rond 19.15 uur ernstig gewond en stierf later op de avond in een ziekenhuis. De politie heeft een 31-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf in de Van Reigersbergenstraat.

Het is nog niet duidelijk wat er vooraf ging aan het steekincident.