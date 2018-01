Slachtoffer steekpartij Amsterdam overleden

De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergestoken tijdens een ruzie in een woning in Amsterdam, is overleden aan zijn verwondingen. Het gaat volgens de politie om een 56-jarige man uit Duitsland. De gealarmeerde politie schoot in de woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal een 25-jarige man neer, eveneens een Duitser. Die stierf ter plekke aan zijn verwondingen.

De mannen kenden elkaar, liet de politie weten. De woning was voor een korte tijd gehuurd.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de politieactie. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schieten. De politie ging naar de woning toe na een melding over een vechtpartij.