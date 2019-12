Slachtoffer steekincident Drachten overleden

Een 16-jarige jongen uit Drachten is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een steekincident op zondag 22 december. De politie heeft dat bevestigd. De jongen raakte die zondagavond op de Zuidkade in Drachten zwaargewond.

Twee jongens (van 14 en 15 jaar) werden als verdachten opgepakt. Na het steekincident liepen de emoties bij omstanders hoog op. Een agent raakte gewond tijdens een woordenwisseling.

De jongen was op het moment van de steekpartij 15 jaar. Hij was tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis 16 geworden.