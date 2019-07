Slachtoffer schietpartij Rotterdam overleden

Een 25-jarige man die woensdag in Rotterdam-Delfshaven gewond raakte door een schietpartij, is zaterdag aan de gevolgen bezweken, meldt de politie.

De Rotterdammer zat op de achterbank van een rijdende auto toen hij op de Westkousdijk/Slamatstraat werd geraakt. Of de man het doelwit was van de schutter of een toevallig slachtoffer, is niet bekend.

De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd. De politie kan nog niet veel over de schietpartij zeggen en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien die woensdagavond.