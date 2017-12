Een nog onbekende man die vrijdag gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is zondag overleden.

Getuigen hadden gemeld dat ze meerdere schoten hoorden in de Socratesstraat in de wijk Lombardijen en de vermoedelijke dader zagen wegrennen. De politie weet niet wie de dader en het slachtoffer zijn en ook over het motief is daarom nog geen duidelijkheid. Via een buurtonderzoek en camerabeelden hoopt de politie daar meer over te weten te komen.